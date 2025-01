Lanazione.it - Scuole chiuse a Spezia e provincia: ecco dove le lezioni sono sospese per allerta rossa

La, 27 gennaio 2025 – In conseguenza dell’per rischio idrogeologico, con piogge forti e possibile ingmento dei fiumi diramata da Arpal, molti sindaci delladellacorrono ai ripari e chiudono le. Lo fa anche lo stesso comune della: nel capoluogolenegli istituti di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 28 gennaio. Il sindaco Peracchini ha emesso una specifica ordinanza. "A causa dell’arancione ediramata dall’Arpal – dice il sindaco Peracchini – ho firmato due ordinanze per disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza dalle ore 15 di oggi e per la giornata di domani, martedì 28 gennaio, nelledi ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G.