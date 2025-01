Inter-news.it - Sabatino agguerrita con l’Inter: «Coppa Italia? Sarà una finale per il Sassuolo!»

Domani pomeriggio torna in campoWomen per sfidare ilnella sfida di ritorno dei quarti didiFemminile. Ecco le parole della neroverde Daniele, dopo il pari dell’andata.GRUPPO NUOVO – Daniela, intervistata da Sky Sport 24 alla vigilia di-Inter Women, dichiara: «Quella di domani per noiuna. Sappiamo di affrontareche è un’ottima squadra, però credo che ce la giocheremo. Stiamo venendo da un buon periodo quindi vogliamo continuare così. Cos’è cambiato nelrispetto alla prima parte di stagione? Qualcosa è cambiato, non solo nella testa di noi calciatrici. Siamo un gruppo nuovo, c’è uno staff nuovo, quindi bisognava un po’ anche capire i meccanismi. Abbiamo parlato e lavorato tanto, e adesso stiamo mettendo in pratica tutto quello che l’allenatore ci sta richiedendo.