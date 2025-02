Inter-news.it - Graziani: «Inter arrabbiata? Vuole prendersi rivincita!»

L'giocherà oggi contro il Milan un derby che dire sia decisivo è diminutivo. Cicciosu Sport Mediaset ricorda l'importanza del match. IMPORTANTE! – L'è pronta al terzo derby stagionale contro il Milan. Non ha ottenuto risultati nei precedenti due, perdendo tra l'altro anche una coppa. In Supercoppa Italiana i rossoneri hanno rimontato due gol di svantaggio portando a galla tutte le insicurezze e i dubbi sulla squadra di Simone Inzaghi. Stavolta è vietato per i nerazzurri sbagliare, Cicciodice questo: «forse è esagerato, ma avrà sicuramente voglia dila. Ha perso gli ultimi due derby e deve invertire assolutamente il trend».