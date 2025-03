Inter-news.it - Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0?

Tancredila bomba sue il suo futuro al. Potrebbe lasciare come giàall’nell’estate del 2021.IPOTESI ADDIO – Tancredisi pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. Insomma, Antonioe in una realtà comeci sta proprio bene. Anche se a onor del vero si è sempre trovato alla grande dovunque è stato, da Bari a ovviamente alla Juventus, e al Chelsea e all’, nonché soprattutto in Nazionale, che ama da morire e dove un giorno tornerà e lo sa anche lui. Ma quello che non si sarebbe aspettato Antonioè di non essere più cosi sicuro di voler rimanere a, o meglio al, con la società non con la squadra».