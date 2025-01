361magazine.com - Grande Fratello, «Raccomandati e ripescati»: il programma perde di credibilità? Si accende la polemica circa i prossimi nuovi ingressi

Treconcorrenti sono pronti a varcare la soglia della porta rossa durante la puntata di questa sera, lunedì 27 gennaio. Uno lo conosciamo già, ma la scelta della produzione solleva nuove polemiche: «Doveva essere undifferente»Nei giorni scorsi ilha annunciato l’ingresso in casa di treconcorrenti. Tra loro c’è anche Maria Teresa Ruta, un volto già noto alper via della sua pregressa partecipazione insieme alla figlia. E fin qui, nulla di nuovo!Ad affiancare la showgirl, altri due volti meno conosciuti. Si tratta di Arthur Dainese, modello ucraino ed ex naufrago, è Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso nonché nipote di Amanda Lecciso,L’ingresso di questiconcorrenti, riapre però dibattiti e polemiche: «Ma chestiamo guardando?», si legge in rete.