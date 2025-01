Gossipnews.tv - Colpo di Scena ad Amici: Nuova Registrazione Senza Maria!

Leggi su Gossipnews.tv

Una puntata speciale di24, ma perchèDe Filippi è stata assente? Ecco che cosa è successo!Nei giorni scorsi si è tenuta unaspeciale di24, il talent show che ogni anno regala emozioni a milioni di telespettatori. Questa puntata, realizzata in collaborazione con Enel, ha portato sul palco non solo esibizioni memorabili, ma anche momenti inaspettati. Ciò che ha colpito di più è stata l’asdiDe Filippi, un’asinsolita che ha lasciato spazio a un’atmosfera diversa, ma non meno coinvolgente.La prima parte dellaè stata condotta da Elena D’Amario, storica professionista del programma, che ha presentato una gara tra alcuni talentuosi allievi. Sul palco si sono alternati Jacopo Sol, Chiamamifaro e Chiara, mostrando ognuno le proprie doti artistiche.