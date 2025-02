Iltempo.it - Bimba sbranata ad Acerra, c'è il doppio colpo di scena: padre positivo e quel test del dna...

Omicidioso è il reato conato dai pm di Nola aldella bambina di 9 mesidal pitbull di casa nella notte tra sabato e domenica ad. Vincenzo Loffredo, che, come la madre della piccola Giulia, ha meno di 30 anni, era stato ascoltato diverse volte dagli inquirenti, fornendo diverse versioni dell'accaduto, dopo che laera arrivata al pronto soccorso della clinica Villa dei fiori ormai esanime, con lesioni al volto e al cranio. Il giovane uomo aveva prima indicato un cane randagio come responsabile di una aggressione a lui e alla figlia, poi di aver trovato la bambina a letto con le ferite gravi, coperta di sangue, dopo essersi addormentato. La bambina era a letto con il. L'uomo dunque è indagato, ma l'atto è dovuto in vista dell'autopsia disposta dagli inquirenti.