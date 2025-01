Ilgiorno.it - Becca, progetto definitivo: "Ma ci sono domande ancora senza risposte"

LINAROLO (Pavia)"Prendiamo atto che la posa della prima pietra dovrebbe avvenire nel 2027, madimenticare che la stessa cosa fu detta nel 2019 per l’anno 2023". Il Comitato Pontesmorza un po’ gli entusiasmi dopo l’annuncio del senatore pavese della Lega e vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio sull’avvio dell’iter per "il" del nuovo ponte. "Si ricorda che nella classificazione del Codice degli appalti – precisa il presidente del Comitato, Fabrizio Cavaldonati – dal primo aprile 2023 il citatoè stato eliminato; dopo il primo livello di progettazione (PFTE) viene emesso il soloesecutivo". E non è solo una questione di termini. Cinque ledel Comitato: qual è il costo dell’opera, quante le risorse stanziate per la nuova fase progettuale, quando verrà emesso il bando, se sarà integrato progettazione e costruzione, quanto ci vorrà per la redazione e l’approvazione del Via.