Stadio della Roma progetto definitivo in primavera Parla la società

Ildelloarriverà questa. Ad affermarlo è lastessa, che assicura di essere al lavoro per portare a casa il risultato e spiega di avere già in mente una data per la presentazione del piano al Campidoglio, ma per ora preferisce non divulgarla. Le tempistiche sarebbero comunque utili a raggiungere l'obiettivo che lasi è data - e che conferma a Il Tempo - di giocare almeno una partita nel nuovodi proprietà nella stagione del centenario, ovvero quella 2027/2028. Del resto tre giorni fa il sindaco, Roberto Gualtieri, intervistato da Radio Rai 1 ha detto che su Pietralata si sta lavorando sull'ipotesi del 2028. Ad aprile però lo stesso primo cittadino, intervistato durante un podcast, aveva giudicato «ancora alla portata» l'obiettivo del 2027.