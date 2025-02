Sololaroma.it - Stadio della Roma, Gualtieri: “Ci aspettiamo entro primavera il progetto definitivo”

Lacontinua a lavorare per la costruzione del nuovoa Pietralata. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Alessio Di Francesco, il club giallorosso ha richiesto al Campidoglio le autorizzazioni propedeutiche agli scavi archeologici per costruire l’impianto, passo fondamentale per la consegna del. Questa mattina, il sindaco diRobertoè intervenuto in una puntata del Morning Show di Radio Globo, durante la quale ha risposto alle domande degli ascoltatori sulla città capitolina. Tra i temi trattati, anche quello del nuovogiallorosso. Le parole diQueste le parole dia Radio Globo: “È una domanda che mi viene rivolta spesso, pensate che c’è un utente Instagram che me lo chiede sotto ogni post. Lonon lo fa il Comune, lo fa la, che ha deciso di farlo, ha avviato la procedura e nei passaggi finali ha lavorato tantissimo.