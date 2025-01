Rompipallone.it - Roma, novità sul futuro di Dybala: la notizia

Leggi su Rompipallone.it

In arrivo importanti notizie suldel campione della, ad annunciarlo è il direttore sportivo Ghisolfi.Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, chiamate a battere gli ultimi colpi per rinforzare le proprie squadre. Tra le notizie più calde del panorama italiano spunta quella legata a Paulo, fuoriclasse argentino di proprietà della. Il sudamericano, rimasto nella capitale in seguito a una burrascosa sessione di mercato estiva, ha tenuto i suoi tifosi con il fiato sospeso. L’ipotesi addio si è fatta viva nelle ultime settimane: attenzione, però, perché oggi è arrivata unaufficiale sul suo. Ad annunciarla è direttamente il direttore sportivo dei capitolini, Florent Ghisolfi., annuncio ufficiale della: la decisione sull’addio spiazza tuttiPaulosarà ancora un giocatore della