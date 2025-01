Lapresse.it - Referendum, blitz degli studenti a Roma: “Il futuro passa dal sì”

Un gigantesco striscione srotolato dalla Terrazza del Pincio aa sostegno dei cinquesu cittadinanza e lavoro ammessi dalla Consulta. È l’iniziativa di martedì mattina all’alba della ReteMedi e dell’UnioneUniversitari. “Ildal sì – Student3 per il”, si legge sullo striscione ben visibile da Piazza del Popolo. “Il nostro, ildella nostra generazione e di questo Paesedal sì ai cinqueche voteremo in questa primavera”, dichiara Paolo Notarnicola, coordinatore della ReteMedi. “Non possiamo permetterci di continuare a vivere un mondo del lavoro costantemente precario, ingiusto e non sicuro. Non possiamo più accettare che nel nostro Paese ci siano ancora ragazzi della nostra età, italiani come noi a cui viene negata la cittadinanza”, ha aggiunto.