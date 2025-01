Movieplayer.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti a Viterbo nella puntata di domenica 26 gennaio, su Sky e NOW

Leggi su Movieplayer.it

Quale sarà il miglior ristorante tra le antiche mura di? Lo scopriremonuovadi, stasera su Sky Uno e NOW. Lasciato il mare di Senigallia,nuova, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 (anche in streaming solo su NOW),si tuffa tra le mura di cinta che proteggono il centro di. Sarà il capoluogo di provincia laziale a svelare le tradizioni culinarie della Tuscia. 4: le anticipazioni del 26Questa settimana lo chefporta il pubblico alla scoperta di una città ricca di storia che, nonostante l'influenza delle regioni limitrofe - Umbria e Toscana - e della vicinissima Roma, ha saputo conservare le proprie tradizioni in fatto di cucina. .