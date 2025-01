Cityrumors.it - Roma, il flop del Giubileo 2025: gli effetti del grande evento tardano a farsi sentire

Ad un mese dall’apertura della Porta Santa in San Pietro la sera della vigila di Natale, i primi dati sull’indotto che l’giubilare doveva portare sulla Capitale, sono deludentiIldella Felicità è stato inaugurato da Papa Francesco la notte di Natale con l’apertura della Porta Santa in San Pietro e poi con le successive aperture delle altre porte nelle Basiliche consacrate al. Ma dopo le 500 mila presenze che nel periodo natalizio hanno presenziato all’apertura, con l’inizio del nuovo anno non si è ancora registrata quella massiccia affluenza di pellegrini prevista per le celebrazioni., ildel: glidel– Cityrumnors.itDa annisi preparava al. I fondi del Pnrr messi a disposizione dal Governo perCapitale sono stati utilizzati per abbellire, ripulire e rimodernare la città.