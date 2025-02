Sololaroma.it - Frattesi flop, dal mancato addio al campo: Sucic lo spinge alla Roma?

Sarà anche da poco terminato gennaio, con la concentrazione delle squadre sulla seconda parte di stagione, eppure il mercato non si ferma mai. Se per lac’è il nodo Saelemaekers da sciogliere nei prossimi mesi, l’Inter fa i conti con il, un giocatore decisamente protagonista nelle ultime settimane. Dopo le tante voci di un imminente partenza del giocatore, pronto a lasciare i nerazzurri per cercare più spazio nella capitale, la casa che avrebbe voluto riabbracciare dopo Sassuolo, il gol (+ assist) contro il Lecce sembrava aver appianato tutto, con tanto di “voglio restare” urlato ai quattro venti.E invece eccoci qua, a parlare di un giocatore persosi gradualmente nei successivi appuntamenti.non graffia più, che sia da titolare o a gara in corsa, come spesso gli succedeva di essere determinante l’anno scorso.