Giubileo trasporti e accoglienza ai pellegrini | Assisi si unisce a Roma

Assisi – Assisi e Roma hanno siglato un accordo di collaborazione per strategie e iniziative comuni legate al Giubileo 2025, evento che unisce le due realtà. Il documento prevede azioni congiunte su temi come turismo, economia, sviluppo sostenibile, nonché l'attivazione di buone pratiche utili a rafforzare il legame tra territori e l'impatto sociale, culturale ed economico degli eventi giubilari ad Assisi e Roma. L'accordo – firmato da Donatella Casciarri e Svetlana Celli, rispettivamente presidente del consiglio comunale di Assisi e presidente dell'assemblea capitolina di Roma – si fonda sulla condivisione dell'idea del Giubileo come valore comune all'intero territorio nazionale, in grado di creare comunanza tra città, anche con lo studio di servizi gratuiti o convenzionati. Come prima azione, la città di Roma s'impegna a destinare ad Assisi mille "Roma Pass", legati alla promozione del patrimonio culturale e turistico cittadino, che garantiscono l'accesso gratuito a diversi siti culturali della Capitale.

