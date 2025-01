Thesocialpost.it - Migranti, ripartono i trasferimenti in Albania: aumentano gli sbarchi sulle coste italiane

Glicontinuano a crescere e il governo accelera sul piano per iin. A Lampedusa, la Marina Militare ha già attivato la nave “Cassiopea” per avviare le operazioni. Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha incontrato la commissaria europea al Mediterraneo, Dubravka Šuica, per discutere di soluzioni condivise per gestire i flussi migratori.Leggi anche: Tajani a Lavrov: “Non siamo nemici, sosteniamo l’indipendenza ucraina”La ripartenza del piano albaneseIl piano diin, fermo da due mesi, è tornato operativo. Dopo un inizio complicato, il governo punta ora a superare gli ostacoli incontrati nei mesi scorsi. La Cassiopea ha il compito di trasportare inei centri di accoglienza predisposti in. La speranza è che le recenti decisioni della Corte di Cassazione, che hanno riconosciuto la possibilità di stilare una lista di “Paesi sicuri”, possano garantire maggiore stabilità al progetto.