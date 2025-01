Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 9-14, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: si va al riposo. Azzurri troppo imprecisi dai sette metri, elvetici in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO TEMPOFINISCE IL PRIMO TEMPO!9-14: non c’è tantissima differenza fra le due squadre nel gioco aperto. Gliperò hanno sbagliato 4 volte dai. Il gap fra le due squadre è molto riconducibile a questi errori. Gli uomini di Trillini sono stanchi, è vero, ma lanon sta mostrando una qualità eccelsa. Vedremo nella ripresa se Parisini e compagni troveranno il modo di rientrare in partita.9-14 Simone Mengon prova un gioco al volo per Prantner: palla fuori misura.9-14 Portner, a porta vuota, segna il gol del +5 per lalenta nel cambio fra uomo di movimento e portiere.9-13 Pavani con la seconda parata dopo il suo ingresso, Rubin viene arginato in qualche modo. L’deve fare i conti con l’espulsione di Parisini.