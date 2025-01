Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-11, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: azzurri in difficoltà. Tanti errori e gol subiti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-11 Jack Savini! L’inserimento del centrale che spezza la siccità offensiva dell’.Si riparte.16?: Timeout, Riccardo Trillini prova a calmare i suoi.5-11 Altra palla persa dagli, azione in fotocopia con Maros. Elvetici a +6.5-10confusa, ne approfitta lacon Maros: vola a +5.5-9 Bortoli prova un ingresso, ma il suo attacco è troppo laterale: la sua conclusione finisce sopra la traversa.5-9 Un altro sette-metri sbagliato dall’: questa volta con Bronzo, ipnotizzato da Portner. Laha a suo carico un due minuti subito da Steenaerts.5-9 Doppietta di Rubin in rapida sequenza: prima con un’azione personale di forza e poi lanciato in contropiede su un recupero di palla effettuato dalla.5-7 Girella di Leopold e rete fulminea di Marco Mengon.