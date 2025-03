Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-5, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre pareggiano nell’ottavo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25: una stonea punto a metà del nono end13.22: due stone svizzere a punto dopo quattro tiri del nono end13.18: l’si prende il punto con una bocciata millimetrica di Constantini. Nono end con mano alla13.14: non cambia la situazione a 4 punti dalla fine dell’ottavo end. Una stonea punto13.09: sempre una stonea punto a metà dell’ottavo end13.07: una stonea punto dopo i primi quattro tiri dell’ottavo end13.00: Larischia la bocciata con l’ultimo tiro ma non cambia nulla. Punto elvetico nel settimo end: 4-512.50: Una stonea punto quando mancano gli ultimi sei tiri. Guardia centrale per l’che chiede time out12.45: Due stone svizzere a punto dopo quattro tiri del settimo end12.