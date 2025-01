Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 8-13, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: azzurri che sbagliano dai sette-metri. Elvetici in fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-13 Grande circolazione, palla a Pranter e rete!SI RIPARTE.24? Timeout. Punteggio:8-13.8-13 Azione di forza di Parisini che si gira sfruttando tutta la sua taglia per scagliare un tiro imparabile.7-13 Controparziale della. Azione simile alla precedente: ingresso da terzino destro di Kuttel, che batte il subentrato Pavani.7-12 Altroper l’: anche Helmeon non converte. Il dato odierno dell’: 0/3.7-12 Kuttel punisce subito gli: tiro spinto che elude l’uscita di Ebner.7-11 Bronzo si prende due minuti di sospensione per un cambio irregolare, rivisto al video-check.con un uomo in meno sul terreno di gioco.7-11 Questa volta Helmeon scappa in contropiede riesce a presentarsi davanti al portiere: lo trafigge.