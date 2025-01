Ilfogliettone.it - Effetto Trump, Giorgetti avverte l’Europa: svolta o conseguenze disastrose

Il ministro dell’Economia italiano, Giancarlo, ha recentemente lanciato un monito chiaro e deciso sull’impatto che l’elezione di Donaldalla Casa Bianca avrà a livello globale, definendola un evento capace di “cambiare tutto”. Durante il suo intervento agli stati generali dell’economia organizzati dalla Lega ad Arona, in provincia di Novara,ha messo in evidenza come l’agendaiana influenzerà profondamente non solo l’economia, ma anche la politica industriale europea.L’impatto dell’agendaIl ministro ha sottolineato che l’approccio fiscale e commerciale dicostringeràa riconsiderare le proprie strategie. “Imporrà a tutto il mondo, e in particolare al, di cambiare decisamente politica e passo”, ha affermato con fermezza. Questo cambiamento si riflette nelle politiche legate al green deal, dove sarà necessaria una nuova strategia per affrontare le sfide che la presidenzaporterà con sé.