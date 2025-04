Dazi | Trump dazi al 125% a Cina con effetto immediato

Trump ha annunciato con un post su Truth di avere imposto “con effetto immediato” dazi del 125% ai prodotti provenienti dalla Cina, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino. Lapresse.it - Dazi: Trump, dazi al 125% a Cina con effetto immediato Leggi su Lapresse.it Washington (Usa), 9 apr. (LaPresse) – Donaldha annunciato con un post su Truth di avere imposto “condelai prodotti provenienti dalla, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino.

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump sospende i dazi, pausa di 90 giorni per le tariffe reciproche. Solo alla Cina dazi al 125%. Wall Street in forte rialzo: +6%. Dazi Usa: stop di 90 giorni a tariffe con effetto immediato. LIVE. Trump: 'Tutti mi chiamano per baciarmi il culo'. Cina: 'Dazi sul Made in Usa dal 34% all'84%'. Dazi Usa, perché Trump ha imposto il 104% alla Cina?. Dazi, Trump frena: tariffe congelate per 90 giorni, l'annuncio. Sondaggio, italiani bocciano dazi di Trump. Incertezza su come dovrebbe reagire il governo.

