Basket Serie A | le gare della decima diciassettesima e dove vederle

Bologna, 25 gennaio 2025 – Le Final Eight di Coppa Italia restano per il momento ancora sullo sfondo e il campionato dicontinua il suo corso con lagiornata, la quale si aprirà con un quartetto di anticipi in programma quest’oggi: si partirà all’inusuale orario delle 17.30 al PalaFerraris di Casale Monferratoè in programma la sfida tra la Bertram Derthona Tortona e la Unahotels Reggio Emilia (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN). Un appuntamento a cui le due squadre si presentano con umori diversi: Tortona, che ha già centrato una storica prima top 16 diball Champions League, è reduce dal successo contro la capolista Brescia mentre l’Unahotels Reggio Emilia di Michele Vitali – che tocca le 300disputate inA – non trova la vittoria dal 22 dicembre ed è reduce da quattro ko di fila.