Basket femminile Serie A1 | Venezia e Campobasso volano in semifinale

femminile di Basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le Serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata.SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di casa a trovare una maggior quadra in difesa e si va al riposo sul +3 per le padrone di casa. Non si spezza l’equilibrio nel terzo quarto, con le due squadre che faticano in attacco, prova uno strappo la squadra di casa e si va all’ultimo stop su +7 per San Martino. Oasport.it - Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale Leggi su Oasport.it Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italianodi, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte lerispettivamente contro Tortona,. Ecco come andata.SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di casa a trovare una maggior quadra in difesa e si va al riposo sul +3 per le padrone di casa. Non si spezza l’equilibrio nel terzo quarto, con le due squadre che faticano in attacco, prova uno strappo la squadra di casa e si va all’ultimo stop su +7 per San Martino.

Techfind Serie A1, play-off Gara-1 e Gara-2 – Derthona, Venezia e Campobasso difendono il fattore campo, Schio prova a chiudere la serie. Techfind Serie A1 femminile: ufficiali le date dei Playoff. Previsioni per i playoff di Serie A1 di basket femminile 2024/25. Basket femminile, il 28 e 29 settembre a Genova l'opening day di Serie A1. Techfind Serie A1, play-off – Schio conquista la semifinale. Venezia a valanga su Faenza, Derthona e Campobasso conquistano Gara-1 in rimonta. Techfind Serie A1 - Il calendario dei quarti di finale Playoff e del 1º turno Playout. Ne parlano su altre fonti

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le ... (oasport.it)

Basket femminile, playoff Serie A1 alle prime sentenze. Partono i playout - Torna il massimo campionato femminile di basket e dopo la vittoria di Schio a Battipaglia - che ha già qualificato le venete alle semifinali - è il ... (oasport.it)

A1 F Playoff - La Molisana, volontà e determinazione per chiudere i conti in casa del Geas - La possibilità di chiudere la serie in due gare per potersi proiettare sulla semifinale (contro la vincente della serie tra Reyer Venezia e Faenza con le lagunari avanti uno a zero) con ... (pianetabasket.com)