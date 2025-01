Juventusnews24.com - Todibo Juve, adesso i bianconeri puntano solo lui? La posizione di Thiago Motta può essere decisiva: ecco cosa succederà

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, aumentano le quotazioni per il difensore del West Ham: tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosseAumentano le quotazioni diper la difesa della. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore ora vorrebbe ied è importante ricordare chel’aveva messo in cima alla lista quest’estate.Dopo l’arrivo di Renato Veiga, oltre al nome del difensore francese rimangono quelli di Kelly e Kristensen ma prima icercheranno di capire come finirà la possibile trattativa per.Leggi suntusnews24.com