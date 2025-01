Agi.it - La rinascita di Zverev, il campione affamato di Slam

Leggi su Agi.it

AGI - "Tutto può succedere". Così, prendendo a prestito il titolo della commedia cult di Nancy Meyers con Jack Nicholson e Diane Keaton, Jannik Sinner ha disegnato la finale che lo aspetta domenica a Melbourne. Da una parte lui, il numero 1 del mondo, in cerca di un bis agli Open d'Australia (sarebbe il suo terzodopo la vittoria agli Us Open) dall'altra il tedesco Sasha, numero 2 del mondo affamatissimo divisto che, con sette titoli 1000, due Atp Finals e un oro olimpico nel 2021 a Tokyo nel curriculum, di un titolo supremo è ancora digiuno (è arrivato in finale nel 2020 a New York e l'anno scorso al Roland Garros perdendo rispettivamente con Dominic Thiem dopo aver servito per il match e con Alcaraz). Djokovic, che gli ha aperto un'autostrada ritirandosi in semifinale dopo aver perso il primo set vorrebbe che vincesse lui ("merita il suo primo, farò il tifo per lui e spero che ce la faccia qui") e i numeri dei confronti diretti lo danno in vantaggio sull'azzurro: 4 contro due le vittorie di(due a uno limitandosi agli, con Sinner vincente al Roland Garros del 2020 e Sasha agli Us Open del 2021 e del 2023, match dopo il quale però Sinner ha preso il volo verso la vetta del mondo).