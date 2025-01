.com - Sinner trionfa ancora agli Australian Open: battuto Zverev in tre set. Il gesto di un campione

Leggi su .com

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Secondo trionfo consecutivo, addirittura più significativo, per Jannik. Il numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è aggiudicato il primo Slam stagionale andato in scena sul cemento di Melbourne Park. In finale, sul duro della Rod Laver Arena, ilazzurro si è imposto sul tedesco Alexander .L'articoloin tre set. Ildi unproviene da Firenze Post.