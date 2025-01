Cultweb.it - Uno spray contro la depressione? Si chiama Spravato. Ecco cos’è e come funziona

Negli Stati Uniti, la FDA, Food and Drug Administration, ha recentemente approvato, unonasale prodotto da Johnson & Johnson,primo trattamento autonomo per lamaggiore resistente ai farmaci. Questa approvazione rappresenta una svolta significativa per milioni di adulti che lottano con lae che non rispondono ai tradizionali antidepressivi orali.è stato sviluppato per pazienti che hanno già tentato senza successo almeno due trattamenti antidepressivi orali. Contiene esketamina, una molecola derivata dalla ketamina, nota per i suoi effetti rapidi sul cervello. Questoagisce stimolando i recettori del glutammato, un neurotrasmettitore cruciale per la plasticità e la comunicazione tra le cellule cerebrali.Anche se il meccanismo esatto è ancora in fase di studio, è stato dimostrato che il trattamento può alleviare i sintomi depressivi già entro 24 ore, con benefici che persistono fino a 28 giorni.