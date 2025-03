Trevisotoday.it - Pestato e rapinato, la baby gang gli spruzza contro anche lo spray urticante

Leggi su Trevisotoday.it

Un agguato in piena regola. E' quanto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, 5 marzo, intorno alle 19, a Carbonera in via Roma. Vittima un 24enne straniero che si trovava in sella alla sua bici che è stato fermato da quattro ragazzini che lo hanno accerchiato e aggredito a calci e.