Nota tattica di Sparta Praga-Inter | Bastoni al centro del gioco

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di.ALDEL– L’contro lonon ha brillato particolarmente, ma ha controllato il. Il 70% di possesso palla è stato gestito con grande coinvolgimento dei tre difensori titolari, non a caso tutti oltre i 100 tocchi di palla. Tra questi, quello che più di tutti ha condizionato la manovra è stato Alessandro. Ancora una volta, verrebbe da dire. Ma stavolta è andato persino oltre le sue abitudini.PRESENZA TOTALE – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:ha fatto sentire la sua presenza su tutta la fascia sinistra, dalla sua area fino a quella avversaria.