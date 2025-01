Inter-news.it - Acerbi non ce la fa per Sparta Praga-Inter: ritorno posticipato!

Francesconon sarà convocato per, sfida valida per la settima giornata della Champions League.IL PUNTO – Francesconon rientrerà per la trasferta che l’dovrà disputare contro lodomani 22 gennaio alle ore 21. Il calciatore italiano, assente dalla trasferta di Verona, continua a fare i conti con un fastidio fisico che ne sta limitando pesantemente le possibilità di incidere in questa stagione. Come riferito da Sky Sport, bisognerà dunque attendere la sfida contro il Lecce, prevista per domenica 26 alle ore 18.out:riflette seriamente sul futuroLO SCENARIO – L’assenza diinvita i nerazzurri a riflettere in maniera ancora più seria sul futuro. Il solo Stefan De Vrij, come difensore centrale di ruolo, non può bastare. L’olandese sta garantendo prestazioni di livello da mesi, senza avere alcun ricambio in grado di farlo rifiatare a dovere.