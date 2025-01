Tpi.it - Elon Musk critica il piano Stargate di Donald Trump sull’intelligenza artificiale: “Non hanno i soldi”

La prima divergenza pubblica trae il presidente degli Stati Unitiriguarda ilda 500 miliardi di dollari annunciato dal nuovo inquilino della Casa bianca per sviluppare il settore dell’intelligenza(IA). Ma l’attacco dell’uomo più ricco del mondo al suo principale alleato politico nasconde in realtà una faida interna alle Big Tech.Ildisull’IAIldiprevede la costituzione di una nuova società-veicolo, chiamata appunto, in cui far convergere gli investimenti necessari per sviluppare l’infrastruttura dell’intelligenzanegli Stati Uniti. Durante l’annuncio il presidente era circondato dai vertici delle aziende impegnate nel settore IA, SoftBank, OpenAI e Oracle, che investiranno un totale di 100 miliardi di dollari per avviare il progetto, con l’intenzione di arrivare a versare fino a 500 miliardi di dollari nei prossimi anni.