Sport.quotidiano.net - Brescia ad altezza Recco. Battuta anche Genova

Mai così vicino ai più forti. O quanto meno a gennaio. L’AN, pareggiando in casa della Pro, ha chiuso il girone di andata a pari punti con i liguri. L’ultima volta era successo nel 2019.nell’anno dello Scudetto, il 2021, i lombardi avevano chiuso dietro, perdendo entrambi gli scontri diretti in stagione. Le vittorie arrivarono dopo. Invece sabato, asi èpermessa di uscire dal campo con l’amarezza di un pareggio che poteva essere qualcosa di più dell’8-8 finale, visto il rientro finale concesso agli storici avversari. "Abbiamo fatto una grandissima prestazione dietro, coprendo a dovere i loro centri e limitando il loro potenziale offensivo - il commento di Sandro Bovo - Peccato per le reti subite su ripartenza che dovevamo evitare. Sono contento perché, nonostante l’assenza di Del Basso e l’inesperienza di alcuni ragazzi che non avevano mai giocato uncon un ruolo così importante, per carattere e personalità non è mancato nulla".