Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della diciassettesima giornata. Soffre la Pro Recco, ma resta in vetta con l’AN Brescia

per laA1 dial maschile. In scena oggi il turno infrasettimanale:no in coppia al comando AN, che domina in casa sulla Florentia e Pro, chee non poco nel derby a Genova con il quinto. Da sottolineare nel Savona, terzo in, la super pzione da otto reti di Pietro Figlioli. Andiamo a rivivere questo torno con tutti gli incontri, ie laagMercoledì 12 febbraioTelimar-RN Savona 11-17CC Ortigia-De Akker Team 7-7Onda Forte-Nuoto Catania 13-11Training Academy Olympic Roma-CN Posillipo 7-11AN-RN Florentia 18-8Roma Vis NovaTrieste 13-6Iren Genova Quinto-ProWaterpolo 10-14AN49PROWATERPOLO 49RN SAVONA 42TRIESTE 31ROMA VIS NOVA31CN POSILLIPO 28DE AKKER TEAM 28C.