Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono e restano assieme in vetta

La 21ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 divede proseguire in testa a braccetto Pro: i liguri passano in casa del fanalino di coda Catania per 7-17, mentre i lombardi superano la Roma Vis Nova per 14-11.Resta a -7 dalla coppia di testa il Savona, che piega Trieste per 15-11, ottenendo così il terzo posto aritmetico e la conseguente qualificazione alle semifinali scudetto. Si infiamma la lotta per la quarta posizione: il De Akker Team batte il Posillipo per 13-12 e lo aggancia al sesto posto a quota 34, a -3 dalla coppia composta proprio da Trieste e Roma Vis Nova, entrambe sconfitte.L’Ortigia cede in casa nello scontro diretto al Telimar per 11-13 e subisce il sorpasso all’ottavo posto, l’ultimo che vale i play-off per un posto in Euro Cup.