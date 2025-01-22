Ue | dobbiamo essere forti economicamente

In un contesto di crescente competizione geostrategica, è fondamentale rafforzare la nostra economia. Sebbene questa nuova realtà possa risultare sfidante, è essenziale adottare strategie che garantiscano stabilità e crescita. Solo attraverso un impegno condiviso potremo affrontare le sfide del futuro e mantenere il ruolo di protagonisti a livello internazionale. La solidità economica è la chiave per affrontare con successo questa fase di trasformazione globale.

10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa".

