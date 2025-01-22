Ue | dobbiamo essere forti economicamente

In un contesto di crescente competizione globale, è fondamentale rafforzare la nostra economia. La nuova realtà geostrategica richiede strategie solide e un impegno condiviso per tutelare gli interessi europei. Solo attraverso un approccio unito e responsabile possiamo affrontare le sfide del futuro, garantendo stabilità e crescita sostenibile per il nostro continente.

10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa".

