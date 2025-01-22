Ue | dobbiamo essere forti economicamente

Servizitelevideo.rai.it | 22 gen 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ue dobbiamo essere fortiUe, Draghi: "Sotto attacco principi su cui si fonda, futuro deve essere federalismo" - ''Oggi la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. msn.com scrive

Ue: Lagarde (Bce), deve essere preparata a dazi Trump (Cnbc) - presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato alla Cnbc a Davos la presidente della ... Da milanofinanza.it

ue dobbiamo essere fortiMattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti” - "Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ue Dobbiamo Essere Forti