Ue | dobbiamo essere forti economicamente
10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dobbiamo essere disposti a lasciar andare la vita che abbiamo pianificato per abbracciare la vita che ci aspetta. . Abbraccia la vita cogliendo tutte le sue emozioni, valorizza le relazioni e trova la forza di rinascere dopo momenti difficili. . Vivi pienamente. Supe - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Canali (Ceo e Presidente @Canali1934): «Dobbiamo essere fieri di questo settore in Italia, è il secondo settore manifatturiero del Paese. Dobbiamo dare pieno merito a quanto di buono si è fatto e si continua a fare». Qui la diretta: https://t.ly/BNO5g # - X Vai su X
Ue, Draghi: "Sotto attacco principi su cui si fonda, futuro deve essere federalismo" - ''Oggi la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. msn.com scrive
Ue: Lagarde (Bce), deve essere preparata a dazi Trump (Cnbc) - presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato alla Cnbc a Davos la presidente della ... Da milanofinanza.it
Mattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti” - "Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Come scrive msn.com