Napoli terrorismo | fermato marocchino

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos, sospettato di aver dichiarato l’adesione all’Isis e di aver diffuso online materiali collegati al gruppo terroristico. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla minaccia terroristica e mira a prevenire eventuali sviluppi criminosi. La notizia evidenzia l’importanza della sorveglianza e del controllo nelle aree a rischio.

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

