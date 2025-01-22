Napoli terrorismo | fermato marocchino

Servizitelevideo.rai.it | 22 gen 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli terrorismo fermato marocchinoViolenza choc in strada a Napoli, arrestato un marocchino irregolare di 29 anni: bloccato dai passanti - Violenza choc a Napoli: ragazza aggredita all’alba e salvata in extremis da una passante. Scrive tag24.it

Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Da iltempo.it

Napoli, turista stuprata a Porta Capuana: arrestato 29enne marocchino - Ha provato a scappare perché aveva capito di essere in pericolo, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Terrorismo Fermato Marocchino