Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato nel napoletano dalla Digos per adesione all’Isis. L’uomo avrebbe diffuso online materiali riconducibili al gruppo terroristico e dichiarato il suo sostegno. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla minaccia terrorista, rafforzando la sicurezza nella regione. L’indagine continua per approfondire eventuali collegamenti e piani criminali.

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Napoli, terrorismo: fermato marocchino

Leggi anche: Napoli,terrorismo: arrestato marocchino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. iltempo.it

Napoli, marocchino soccorso rompe i vetri dell'ambulanza - L'ennesimo raid di violenza contro i sanitari a Napoli è stato il quarantacinquesimo episodio messo a segno nel 2025 tra presidi e distretti dell'Asl Napoli 1 e 2. ilmattino.it

Terrorismo, Bonelli: no ambiguità, ma non rimuovere lo sterminio dei palestinesi - facebook.com facebook

Il #23dicembre 1984, una bomba esplode a bordo del treno #Rapido904, Napoli-Milano tra le stazioni di Vernio e San Benedetto Val di Sambro. Sedici le vittime, quasi trecento i feriti. I processi hanno accertato la matrice terroristico-mafiosa della strage. x.com