Napoli terrorismo | fermato marocchino

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla Digos nel Napoletano. L'uomo avrebbe ammesso di aver aderito all'Isis e di aver condiviso online materiali riconducibili al gruppo terroristico. L'operazione si inserisce in un'azione di contrasto alla radicalizzazione e alla minaccia terroristica nella regione.

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

