Latina | il Bar Poeta si trasforma in un Caffè Letterario

Lo storico Bar, situato nel cuore del capoluogo pontino, sta per rinascere sotto una nuova veste. Grazie all’aggiudicazione di un bando comunale, il locale diventerà un, offrendo non solo ristoro ma anche spazi dedicati alla cultura.Un bando per valorizzare un bene storicoIl progetto nasce nell’ambito di un’iniziativa del Comune diper valorizzare i propri immobili. L’assessora al Patrimonio, Ada Nasti, ha spiegato: “Abbiamo ricevuto diverse offerte per il bando. La commissione esaminatrice ha ritenuto valide otto proposte e ha decretato come vincitrice la Green Model srl, attualmente aggiudicataria provvisoria in attesa delle ultime verifiche”.La società vincitrice potrà avviare, già nelle prossime settimane, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, affiancata da un calendario di eventi culturali.