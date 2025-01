Linkiesta.it - La pietanza tradizionale coreana che fa molto bene alla salute

Leggi su Linkiesta.it

Chi ne ama e frequenta la cucina, e anche la produzione cinematografica, non può non conoscerlo, perché il kimchi è uno dei grandi e onnipresenti protagonisti della cultura nazionale. Si tratta di una preparazione relativamente semplice di verdure fermentate, salate o stagionate, condite con spezie – peperoncino in polvere, scalogno, aglio e zenzero – con un’aggiunta di jeotgal, una conserva di pesce sotto sale a base di gamberi, ostriche, vongole, pesce o uova di pesce, che viene servita per lo più come contorno, ma è anche la base di piatti popolarissimi come il kimchi jjigae e il kimchi bokkeumbap.Esistono tantissimi tipi di kimchi, ciascuno con una verdura diversa come ingrediente principale, anche se comunemente vengono usati il cavolo napa, o cavolo cinese, e i ravanelli coreani, o daikon.