Ilfattoquotidiano.it - A Poggio Mirteto bruciano in piazza il fantoccio di Giorgia Meloni: è polemica per il tradizionale rogo di carnevale – Video

Un megaha chiuso il Carnevalone Liberato di, in provincia di Rieti. I cittadini hanno bruciato inildella presidente del Consiglio,, ritratta come una Barbie mentre fa il saluto romano, la “Barbie fascio di luce“. Le fiamme, come si vede da diversipubblicati sui social, avvolgono completamente la premier fino a distruggere il carro. Ad accompagnare il rito, che chiude tutte le edizioni della festa, applausi e anche il coro “siamo tutti antifascisti”.Le immagini, circolate rapidamente sul web, hanno suscitato diverse polemiche. “Questa è la frustrazione tipica di chi ha ben compreso di essere stato sconfitto, sotto ogni punto di vista”, si legge sugli account social di Fratelli d’Italia che esprimono “solidarietà alle autorità costrette a rimettere in ordine questo scempio”.