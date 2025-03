Dilei.it - Rania di Giordania splende nell’abito tradizionale coloratissimo

Com’era? La classe non è acqua, edisi è dimostrata una grande intenditrice di stile non solo quando si tratta di indossare mise occidentali. Sua Maestà ha organizzato un evento e per l’importante occasione ha scelto di dare sfoggio di un altro splendido abito d’ispirazione mediorientale, onorando così tutto il fascino e l’eleganza della modagiordana.disceglie la tradizione: l’abitoLa Reginadinon ne sbaglia una: secondo i propri doveri di sovrana, proprio qualche giorno fa ha organizzato un banchetto Iftar presso il Palazzo Al Husseiniya per esprimere tutto il suo orgoglio ad un gruppo di affermati giovani giordani provenienti da tutto il regno. Tra loro spiccavano volontari, giornalisti, artisti, imprenditori e beneficiari del Fondo Al Aman per il futuro degli orfani.