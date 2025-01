Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 21/01/25

Se dico che raramente ho visto puntate dipiù vuote e inutili di quella andata in onda oggi siamo tutti d’accordo, vero?Letteralmente un’ora di nulla cosmico in cui non è successo nulla di rilevante, nulla è evoluto in nulla, il nulla ha raggiunto i massimi picchi di nulla, il nulla ha invaso lo studio, gli schermi, le nostre, case, la terra e l’universo.Vi riassumo un po’ il tutto, così se avete avuto la fortuna di non vedere la, vi risparmierò lo spreco di questa preziosa ora di vita:– primo blocco di 20 minuti: Gemma Galgani che liquida l’ennesimo tizio con cui sta(va) uscendo.La motivazione iniziale sarebbe il linguaggio scurrile e boccaccesco del cavaliere che, stando ai racconti della nostra gianduiotta, dopo il loro bacio l’avrebbe invitata a non rompergli le componenti sferiche del suo organo riproduttivo, avrebbe usato un termine decisamente poco aulico per parlare di Sabrina e, insomma, sempre stando ai racconti della nostra Galghy, sarebbe uno che dal nulla inizia a sparare parolacce e insulti a destra e a manca, senza apparente motivo.