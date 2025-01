Rompipallone.it - Juve, colpo da 60 milioni: Giuntoli sorprende tutti, Motta esulta

Leggi su Rompipallone.it

Laè pronta a piazzare unda 60: che sorpresa,Il Brugge per riprendere il cammino in Champions League e mostrare definitivamente i segnali di ripresa messi in mostra già contro il Milan. Lantus ha il compito di dare continuità al 2-0 conquistato nell’ultimo turno in campionato e la gara di Champions League può essere l’ideale per i bianconeri.Una settimana da fare tremare i polsi a Vlahovic e compagni: superato l’ostacolo Milan, infatti, stasera è tempo di Champions poi sabato si va al Maradona a sfidare la capolista Napoli dell’ex Antonio Conte. Espera di poterlo fare con un Kolo Muani in più: l’attaccante francese sta iniziando a prendere confidenza con i compagni sostenendo i primi allenamenti agli ordini diin attesa che si definisca la sua situazione.