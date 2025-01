Nerdpool.it - Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars – Rumor sui camei e il ritorno di un volto noto del MCU

Secondo un nuovo, i prossimi film degli, potrebbero superare in grandezza perfino: Endgame del 2019. Con conseguenze enormi per l’intero MCU, queste pellicole promettono di cambiare per sempre le regole del gioco.La trama dipotrebbe culminare con la creazione di Battleworld, mentresarebbe destinato a chiudere l’attuale Multiverso e a “rebootare” il franchise. Ma non è tutto: un recente aggiornamento dello scooper Daniel Richtman rivela che in questi film vedremo “numerose” versioni degli Osservatori (The Watchers), figure già introdotte nella serie animata What If.?.Gli Osservatori: custodi del MultiversoGli Osservatori sono una razza antica e potente dell’universo Marvel, conosciuta per il suo ruolo di osservatori cosmici.